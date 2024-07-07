Впервые с 2004 года: сборная Нидерландов вышла в полуфинал чемпионата Европы

|
Евгения Романова
Евгения Романова 317 0

Сборная Нидерландов вышла в полуфинал чемпионата Европы впервые с 2004 года

Впервые с 2004 года: сборная Нидерландов вышла в полуфинал чемпионата Европы

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Матч состоялся с командой Турции в Берлине.

Сборная Нидерландов обыграла Турцию со счетом 2:1, тем самым она стала последним полуфиналистом чемпионата Европы по футболу. Игра состоялась в Берлине.

Со стороны победителей отличились центральный защитник Самет Акайдин (первый гол команды на 35-й минуте матча) и Стефан де Врей (второе попадание на 70-й минуте).

Роковым для сборной Турции стал маневр Мерта Мулдура, который отправил мяч в собственные ворота 76-й минуте игры.

Сборная Нидерландов впервые с 2004 года дошла до полуфинала чемпионата Европы. Теперь она сыграет с Англией, матч состоится 10 июля в Дортмунде. Финал чемпионата Европы пройдет 14 июля в Берлине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как МОК дискредитирует Олимпийские игры в Париже. Церемония открытия летних игр планируется на 26 июля.

+21° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
88.13
0.01 95.57
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:28
Больше не хочется: интерес к сексу может пропасть из-за алкогольной зависимости
6:10
День семьи, любви и верности 8 июля: история святых Петра и Февронии
6:00
Российские гаубицы громят минометные расчеты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:48
«Уникальная личность»: каким запомнят умершего продюсера «Титаника» Ландау
5:30
«Как дома»: в Подмосковье расплодились гигантские испанские слизни
5:08
Наркоторговля по-голливудски: смерть Мэттью Перри открыла неожиданные тайны

Сейчас читают

Лес горит в бухте Инал в Туапсинском районе на площади 6 тысяч «квадратов»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков зодиака
Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей при пожаре в Балашихе
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака