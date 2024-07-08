Эскортницы или жертвы клеветы? Репутация некоторых звезд шоу-биза под угрозой

Анастасия Решетова оскорбилась нелицеприятными высказываниями в свой адрес и написала заявление в полицию за клевету. Чем закончится скандал?

Модель Анастасию Решетову, балерину Анастасию Волочкову и Дану Борисову за жизнь несколько раз обвиняли в проституции. 5-tv.ru собрал истории воедино.

Анастасия Решетова

Участницей последнего громкого скандала стала Анастасия Решетова. Певица Алсу обвинила модель в проведенных с ее мужем ночах.

На этом артистка не остановилась и назвала инфлюенсера представительницей древнейшей профессии. В комментариях под постами блога Решетовой в Сети вспыхнул скандал.

Подписчики накинулись на Анастасию и затравили так, что ей пришлось ограничить доступ к высказыванию мнения на ее странице. Пока этого сделать нельзя.

Психолог Вероника Степанова в личном Telegram-канале высказала мнение, что Решетова занимается эскортом в ОАЭ. Это стало последней каплей для Анастасии и она обратилась в полицию с заявлением о клевете в ее адрес.

Примечательно, что в 2014 году Анастасия уже становилась разлучницей. Тогда из-за нее распался союз рэпера Тимати и Алены Шишковой, которая на тот момент была в положении.

Анастасия Волочкова

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

Королева шпагатов тоже попала под раздачу. Предпринимательница Ольга Лейбман уверяла во время шоу на федеральном телеканале, что Волочкова неоднократно спала с влиятельными мужчинами за невероятные суммы. По ее словам, ночь с Волочковой стоит порядка нескольких десятков долларов.

Один из мужчин выложил в сеть непристойные фотографии Анастасии. Она была возмущена этим, но нечаянно косвенно доказала обвинения в свой адрес.

«Вот этот человек, которого кроме как „подонок“ я не могу назвать никак, выложивший мои личные фотографии и думающий, что он сейчас будет героем. Он тоже не подумал о том, что это Волочкова, и что не надо глумиться до такой степени, думая, что не придется ответить. Придется. Заявление подано в Следственный комитет и принято», — сказала Волочкова.

Лейбман уверяла, что знает о минимум восьми случаях занятий балериной проституцией.

Дана Борисова

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Дана Борисова, в отличие от предшественниц, призналась в причастии к эскорту. Она объяснила, что была в бедственном финансовом положении и отчаявшись, решилась на крайний шаг.

Певица также поделилась, что ей было настолько тяжело и противно, что она приезжала на вызовы в состоянии крайне тяжелого алкогольного и наркотического опьянения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Шишкова пострадала из-за скандала между Решетовой и Алсу.