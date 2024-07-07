Десятки тысяч человек приняли участие в ночном велофестивале в Москве

Уже за несколько часов до начала ночного велофестиваля на Суворовской площади было не протолкнуться.

Особое внимание перед заездом участники уделяют безопасности и прямо на стартовой площадке проверяют исправность своих байков.

«Настройки переключения, тормозов в основном, растянутые втулки. То есть то, что требует настройки регулярно», — объяснил участник велофестиваля.

А те, кто пришел со своими железными конями, заканчивают украшать их фонариками и создавать яркие образы, чтобы тематика «светящийся праздник» была соблюдена. Сергей Окороков приехал из Подольска, говорит, необычный образ придумывали всей семьей. Затем в течение нескольких недель он его создавал, в итоге получился огнедышащий дракон.

«Он даже рык издает, грозный рык». «Вы будете распугивать участников по пути им?» «Да, буду их предупреждать, чтобы не попадали под колеса», — рассказал участник велопробега Сергей Окороков.

Ольга Лаврентьева приехала сюда из Калуги. В фестивале участвует каждый год. Именно она стала победителем фотоконкурса костюмов, который традиционно проводится за несколько недель до главного старта. Девушка вышла на заезд в форме космонавта, а ее велосипед, как сама говорит, импровизированная ракета.

«Поскольку мы сами из Калуги, а Калуга у нас — это колыбель космонавтики, за тему взята космическая мысль. И был создан такой образ», — рассказала участница велофестиваля из Калуги Ольга Лаврентьева.

Ночной велофестиваль проводится ежегодно. В этом году в нем приняли участие более 30 тысяч человек из разных уголков нашей страны. А возглавил пелотон народный артист России Аскольд Запашный.

«Думал, что это мероприятие маленькое, а теперь думаю, что надо все время принимать участие в таких штуках», — отметил артист цирка, народный артист РФ Аскольд Запашный.

Первая колонна отправляется в долгожданное ночное путешествие по ночной Москве. Впереди их ждет 10 километров невероятного пути и только яркие и положительные эмоции.

Это уникальная возможность проехать по центральным улицам города с ветерком, не задумываясь о пробках, и полюбоваться при этом красотой ночной Москвы, которая завораживает.

По пути участники велофестиваля могут сфотографироваться друг с другом, а также полюбоваться красотами ночной Москвы, например посмотреть на памятник Петра I, потанцевать или полюбоваться Крымским мостом.

«Я первый раз вообще участвую в велофестивале. Мне безумно все нравится. У нас прекрасная компания, на улице хорошая погода и замечательное настроение», — сказала участница велопробега.

На протяжении всей дистанции участников поддерживали москвичи, которые снимали все это и подбадривали велосипедистов, тем самым давая им дополнительные силы на пути к финишу.

В заезде принимают участие и взрослые, и дети. Василий Голихин, чтобы поучаствовать в фестивале, преодолел больше 2 тысяч километров — приехал из города Заречный Свердовской области. Ему уже 68 лет, но это не мешает мужчине наравне с молодежью преодолевать самые не простые участки трассы.

«Я эти 15 километров могу дома прокатиться каждый день спокойно в тишине, но это же совсем не то. Здесь несколько тысяч десятков тысяч велосипедистов. Это моя среда, мне нравится. Я здесь просто кайфую», — сказал участник ночного велопробега из Свердловской области Василий Галихин.

Всю дистанцию участники велопробега преодолели чуть больше чем за час. В следующий раз они встретятся уже осенью во время заключительного в этом году заезда, который также пройдет в Москве.