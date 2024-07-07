Фонтаны лавы и облако пепла: на Сицилии активизировался вулкан Этна

«Огненная гора» проснулась накануне вечером и не может «успокоиться» до сих пор.

Вулкан Этна на Сицилии в ночь на воскресенье, 7 июля, начал выпускать фонтаны лавы, подняв облако газа и пепла на высоту в пять километров. Об этом сообщает Национальный институт геофизики и вулканологии Италии.

Уточняется, что первые признаки активизации Этны появились накануне вечером и начали нарастать вскоре после полуночи, сопровождаясь землетрясением.

В 00:30 по местному времени Этна начала извергать фонтаны раскаленный лавы, что продолжается до сих пор. При этом наблюдается достаточно сильное землетрясение, и образуется высокий пепловый шлейф.

В ноябре прошлого года сейсмологи зафиксировали мощнейшее за последние 30 лет извержение Этны — крупнейшего действующего вулкана в Европе, в 2,5 раза превышающего знаменитый Везувий.

По данным ученых, ничего похожего по масштабам в этих местах не наблюдалось с 1992 года. За несколько дней до извержения жители Сицилии наблюдали крайне редкое явление — газовые кольца. Зафиксировать их считается большой удачей, поскольку скорость их исчезновения значительно превышает скорость работы затвора.

Этна внесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В марте 2017 года меньшее по силе извержение вулкана привело к госпитализации десяти человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на острове Парамушир Большой Курильской гряды вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту 2,5 километра.