Волшебная таблетка: найден препарат от ожирения, диабета и онкологии

Ученые выяснили, что лекарство, которое назначают при одном известном заболевании, снижает риск развития рака.

Американские ученые установили, что препараты на основе семаглутида снижают риск развития онкологии. Результаты соответствующего исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Специалисты выяснили, что это лекарство эффективно снижает вероятности развития рака желчного пузыря — почти в три раза, рака поджелудочной железы и менингиомы — в два раза, а также отлично влияет на другие виды злокачественных образований.

Они отметили, что все виды онкологии, на которые подействовал препарат, относились к одному типу рака.

«Тринадцать злокачественных новообразований человека были идентифицированы, как рак, связанный с ожирением (OACs), то есть наличие избыточного жира в организме связано с повышенным риском развития рака и худшим прогнозом у пациентов с этими специфическими опухолями», — объяснили в исследовании.

Семаглутид отлично снижает вес и эффективен при борьбе с ожирением. Также он положительно влияет на сердечно-сосудистую систему и при этом не наносит урон желудочно-кишечному тракту, как многие другие препараты.

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