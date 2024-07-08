Волшебная таблетка: найден препарат от ожирения, диабета и онкологии

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 155 0

JAMA Network Open: препараты на основе семаглутида снижают риск развития рака

Волшебная таблетка: найден препарат от ожирения, диабета и онкологии

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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Ученые выяснили, что лекарство, которое назначают при одном известном заболевании, снижает риск развития рака.

Американские ученые установили, что препараты на основе семаглутида снижают риск развития онкологии. Результаты соответствующего исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Специалисты выяснили, что это лекарство эффективно снижает вероятности развития рака желчного пузыря — почти в три раза, рака поджелудочной железы и менингиомы — в два раза, а также отлично влияет на другие виды злокачественных образований.

Они отметили, что все виды онкологии, на которые подействовал препарат, относились к одному типу рака.

«Тринадцать злокачественных новообразований человека были идентифицированы, как рак, связанный с ожирением (OACs), то есть наличие избыточного жира в организме связано с повышенным риском развития рака и худшим прогнозом у пациентов с этими специфическими опухолями», — объяснили в исследовании.

Семаглутид отлично снижает вес и эффективен при борьбе с ожирением. Также он положительно влияет на сердечно-сосудистую систему и при этом не наносит урон желудочно-кишечному тракту, как многие другие препараты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что кофе может предотвратить риск развития рака печени.

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