Лес горит в бухте Инал в Туапсинском районе на площади 6 тысяч «квадратов»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 4 474 0

Потушить пожар пытаются 56 спасателей с использованием 11 единиц техники.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Туапсинском районе Краснодарского края в бухте Инал загорелся лес на скале. Угрозы частным домам нет, сообщили в региональном оперативном штабе.

В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры, снятые очевидцем. На них горит сухая растительность. С пляжа всех людей эвакуировали на парковку.

«Пожар связан с тем, что некоторые люди пустили две сигнальные ракеты. Все на эвакуации», — сказала очевидица Софья Тарасова.

Сообщение о возгорании МЧС поступило в 21:25 по московскому времени. Спасатели незамедлительно выехали на место ЧП.

По предварительным данным, площадь пожара составила шесть тысяч квадратных метров. Сейчас проводится комплекс мер по локализации лесного пожара. В тушении задействованы 56 спасателей и 11 единиц техники.

Отдыхающих на близлежащих базах эвакуируют, сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Забайкалье борются с природными пожарами.

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