«Распознать тяжело»: как понять, что ребенок употребляет наркотики

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 58 0

Нарколог Шуров: признаком зависимости у подростка является изменение аппетита

«Распознать тяжело»: как понять, что ребенок употребляет наркотики

Фото: Кадр из сериала «Эйфория», 2019 г.

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Родителям стоит быть очень внимательными и не пропустить опасные сигналы.

Первыми признаками наркозависимости у подростков являются изменение аппетита и странное поведение. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал психиатр, нарколог Василий Шуров.

Специалист отмечает, что на ранних этапах наличие зависимости определить достаточно сложно. Поэтому так важно быть внимательным к своему ребенку. Беспокойство должны вызывать резкие изменения в поведении.

«Самые распространенные признаки, указывающие на то, что ваш ребенок стал систематически употреблять запрещенные вещества, — странное поведение, странный запах, изменение аппетита», — объясняет нарколог.

Также у ребенка могут наблюдаться проблемы со сном, он может резко потерять в весе или, наоборот, быстро набрать килограммы. Кроме того, подросток может начать тратить много денег и придумывать странные отговорки о своих делах.

Шуров подчеркивает: если у родителей появились подозрения, не стоит сразу сыпать обвинениями.

«Нужно быть с ребенком на одной волне. Сразу попытайтесь понять. Не ругайте ребенка, не начинайте разговор с претензий. Попытайтесь понять, что у него происходит, спросите об этом», — рекомендует Шуров.

Нарколог советует присмотреться и к окружению своего ребенка. И при малейших подозрениях провести тест на выявление наркотических препаратов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, можно ли заразиться депрессией «воздушно-капельным путем».

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