«Развивается быстрее»: можно ли заразиться депрессией «воздушно-капельным путем»

Ученые утверждают, что это заболевание может передаваться от одного школьника к другому. Действительно ли это так?

Депрессия может передаваться от одного школьника к другому — и так заражается весь класс. Такими выводами поделились финские ученые из Хельсинкского университета. Отмечается, что их исследование проводилось с помощью анализа карт более 700 тысяч учащихся из 860 финских школ за порядка 11 лет. Возраст участников не превышал 16 лет.

Врач-психиатр, нарколог Александр Ковтун в беседе с 5-tv.ru поделился мнением, что данного исследования в отдельно взятой стране недостаточно, чтобы делать такого рода выводы.

«Если анализировать другие страны, которые южнее находятся, чем Скандинавский полуостров, то я думаю, что могут быть получены иные результаты», — отмечает эксперт.

По словам специалиста, в северных странах, таких как Россия, Финляндия, Норвегия и Канада людей, страдающих депрессией, гораздо больше, чем в южных государствах.

«И не думаю, что это напрямую зависит от того, кто из учеников данного класса школы страдает депрессией», — добавил он.

Кроме того, Александр Ковтун объяснил, что существует несколько разновидностей данного заболевания. В одном случае депрессия может быть вызвана какими-либо стрессовыми факторами. Например, утратой близкого человека. В результате пережитой трагедии возникает стойкое пониженное настроение.

В другом случае, депрессия может возникать без какой-то причины. Именно такая разновидность заболевания может быть связана с проживанием в северных регионах.

«Из-за отсутствия солнечного света депрессия развивается быстрее и качественнее. Очень часто именно она сопровождается суицидальным мышлением», — резюмировал врач.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что такое послеродовая депрессия и как с ней справиться.