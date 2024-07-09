А в СССР было спасением: детская присыпка может вызывать онкологию

Опубликованные исследования шокировали общественность.

Ученые из Международного агентства по изучению рака (МАИР) при ВОЗ отнесли тальк, присутствующий в детской присыпке и других косметических средствах, как вероятное канцерогенное вещество для человека. Результатами исследования они поделились в журнале The Lancet Oncology.

Результат был основан на некоторых доказательствах связи талька с раком яичников у людей. При этом у крыс этих подтверждений оказалось достаточно, а также выявлении признаков канцерогенного воздействия на клетки человека.

Кроме того, как пояснили ученые, максимальное воздействие с тальком происходит не в момент использования, а при его добыче и переработке.

Множество исследований показало рост заболеваемости раком яичников у женщин, использующих тальк для обработки интимной зоны, хотя нельзя исключить загрязнения талька другим канцерогеном — асбестом.

Однако специалисты все же не утвердили, что именно из-за талька образовалась онкология. Точную причинно-следственную связь не выявили, также, как и в 2020 году. Тогда опубликованные исследования также не нашли взаимосвязи между тальком и онкологией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой научный прорыв в лечении рака совершили российские врачи.