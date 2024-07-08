«Ледяной шар»: российские врачи совершили научный прорыв в лечении рака

Такой инновационный подход поможет в лечении онкологии печени или легких.

В Свердловской области онкологи стали первопроходцами в Уральском федеральном округе (УрФО) в применении аблятивных методик для лечения опухолей легких и печени. Этот способ, который основан на изменении температур, помогает минимизировать травматизацию тканей, рассказали URA.RU в департаменте информационной политики региона (ДИП).

«Криоабляция (процесс, при котором для разрушения тканей используется сильный холод — Прим.ред) длится всего полтора часа и не требует разрезов. Специальный аппликатор, контролируемый ультразвуком или рентгеном, доставляется к опухоли, создавая вокруг нее „ледяной шар“, который уничтожает раковые клетки», — объяснил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Свердловского областного онкологического диспансера Андрей Тарханов.

Если традиционная хирургия невозможна, то такой инновационный подход может помочь пациенту. Так онкологи останавливают рост раковых клеток с помощью холода и тепла. Благодаря аблятивным методикам можно лечить пораженную печень, почки, легкие, кости, простату и щитовидную железу.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что найден препарат от ожирения, диабета и онкологии. Ученые выяснили, что лекарство, которое назначают при одном известном заболевании, снижает риск развития рака.