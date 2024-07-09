Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорились о партнерстве с целью развития сотрудничества между РФ и Индией. Сферами совместной работы стали информационные технологии, а также развитие предпринимательских и образовательных инициатив в странах.

Данное объявление сделано во время официального визита премьер-министра Индии Моди в Россию.

Hoonartek специализируется на предоставлении различных IT-и цифровых услуг, включая технологии цифровой инженерии, переноса данных, генеративного искусственного интеллекта и других. АО «Национальные квалификации» осуществляет развитие программных возможностей для цифровизации бизнес-процессов.

«РФПИ как один из лидирующих российских институтов, играющих активную роль в расширении экономического взаимодействия между Россией и Индией во всех стратегических областях, совместно с партнерами сфокусируется на содействии взаимному признанию документов об образовании и квалификации», — сообщил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.