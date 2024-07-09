РФПИ договорились о партнерстве с целью развития сотрудничества между РФ и Индией

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 79 0

Сторонами стали «Национальные квалификации» и индийская компания Hoonar Tekwurks Private Limited (Hoonartek).

РФПИ договорились о партнерстве с целью развития сотрудничества между РФ и Индией

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорились о партнерстве с целью развития сотрудничества между РФ и Индией. Сферами совместной работы стали информационные технологии, а также развитие предпринимательских и образовательных инициатив в странах.

Данное объявление сделано во время официального визита премьер-министра Индии Моди в Россию.

Hoonartek специализируется на предоставлении различных IT-и цифровых услуг, включая технологии цифровой инженерии, переноса данных, генеративного искусственного интеллекта и других. АО «Национальные квалификации» осуществляет развитие программных возможностей для цифровизации бизнес-процессов.

«РФПИ как один из лидирующих российских институтов, играющих активную роль в расширении экономического взаимодействия между Россией и Индией во всех стратегических областях, совместно с партнерами сфокусируется на содействии взаимному признанию документов об образовании и квалификации», — сообщил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

+28° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
88.17
0.04 95.66
0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:00
Бастрыкин: за 2023 год из окон выпали 335 детей
17:52
Путин наградил премьера Индии Моди высшей госнаградой России
17:26
Яна Троянова* внесена в список террористов и экстремистов
17:20
Голые в городе: аномальная жара вынудила россиян избавиться от одежды
16:50
«Буду разводиться с мразью»: Гогена Солнцева избил любовник жены
16:48
В России введут отсрочку от призыва для сотрудников прокуратуры и СК

Сейчас читают

Мясо откуда - от верблюда: на прилавках рынков может появиться верблюжатина
«Макрон осуществил очень эффективную манипуляцию»: как выборы привели Францию к параличу
«Интересная история»: какие шансы на победу в полуфинале Евро-2024 у Франции и Испании
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака