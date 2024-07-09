Никита Кологривый о своей реакции на пьяную дочь: «Пример с меня»

Актер известен не только главными ролями в популярных фильмах и сериалах, но и своими выходками «подшофе».

Актер Никита Кологривый не будет ругать свою дочь, если та заявится домой после вечеринки в пьяном виде. Об этом артист рассказал в интервью для YouTube-шоу Басты.

«Я, наверное, не буду ругать, это точно. Я постараюсь это демократично решить. Я не знаю, может быть, это предстоит, я думаю все с этим сталкиваются когда-то», — считает актер.

Кологривый уверен, что прежде всего нужно будет поговорить с дочерью и разобраться, почему так произошло. При этом он признается: хотелось бы, чтобы в этом плане девочка не была похожа на него самого.

«Я постараюсь понять, в чем причина, почему это случилось, поговорить. Надеюсь, она с меня не будет брать пример», — заявил артист.

Он также подчеркнул, что сам учился на собственных ошибках и надеется, что другие их совершать не будут.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что карьера Никиты Кологривого пошла под откос после дебоша.