Никита Кологривый о своей реакции на пьяную дочь: «Пример с меня»

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 144 0

Никита Кологривый заявил, что не стал бы ругать дочь за пьяную вечеринку

Никита Кологривый о своей реакции на пьяную дочь: «Пример с меня»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актер известен не только главными ролями в популярных фильмах и сериалах, но и своими выходками «подшофе».

Актер Никита Кологривый не будет ругать свою дочь, если та заявится домой после вечеринки в пьяном виде. Об этом артист рассказал в интервью для YouTube-шоу Басты.

«Я, наверное, не буду ругать, это точно. Я постараюсь это демократично решить. Я не знаю, может быть, это предстоит, я думаю все с этим сталкиваются когда-то», — считает актер.

Кологривый уверен, что прежде всего нужно будет поговорить с дочерью и разобраться, почему так произошло. При этом он признается: хотелось бы, чтобы в этом плане девочка не была похожа на него самого.

«Я постараюсь понять, в чем причина, почему это случилось, поговорить. Надеюсь, она с меня не будет брать пример», — заявил артист.

Он также подчеркнул, что сам учился на собственных ошибках и надеется, что другие их совершать не будут.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что карьера Никиты Кологривого пошла под откос после дебоша.

+21° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
88.00
-0.17 95.34
-0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:00
«Панцирь С-1» уничтожает вражеские «птички». Лучшее видео из зоны СВО
6:36
«Только во благо»: Виктория Боня поддержала Алсу после измены мужа
6:18
Встреча вне реальности: что принесет миру саммит НАТО в Вашингтоне
6:00
Штурмовики Су-25 ударили по «опорнику» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:38
Спустя семь лет брака: звезда «Аквамена» Джейсон Момоа развелся с Лизой Боне
5:16
Друзья человека: какие эмоции могут испытывать животные

Сейчас читают

Мясо откуда - от верблюда: на прилавках рынков может появиться верблюжатина
«Макрон осуществил очень эффективную манипуляцию»: как выборы привели Францию к параличу
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака