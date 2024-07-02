«Кто позовет после этого?» — карьера Кологривого пошла под откос после дебоша

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 38 0

Кологривый заявил о расторжении контрактов после дебоша в ресторане

«Кто позовет после этого?» — карьера Кологривого пошла под откос после дебоша

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Странная ситуация в новосибирском баре заметно подпортила репутацию актеру.

Актер Никита Кологривый после неприятного инцидента в Новосибирске, лишился многих контрактов. О последствиях дебоша он рассказал в одной из программ на федеральном канале.

«А кто меня позовет-то после этого? Кащея (роли в сериале — Прим. ред.) не будет во второй части», — заявил артист.

Ранее Кологривый устроил пьяный дебош в баре родного Новосибирска. Туда он приехал ради встречи с поклонниками. Сначала актер посетил зоопарк, повеселился на масленичных гуляниях, а вечером отправился в кинотеатр на автограф-сессию. Спустя три дня случился неприятный инцидент. В одном из ресторанов актер, изрядно выпивший, начал вести себя развязно, громко разговаривал, а после стал приставать к сотруднице. Не получив желаемого, укусил ее, а после подрался с теми, кто хотел защитить девушку.

Свое поведение Кологривый объяснил «горячкой» из-за усталости и напряженного графика. Его задержали. После актер принес извинения персоналу бара, а также всем поклонникам. В суде он просил не отправлять его в спецприемник, обещал заняться общественно-значимой работой, но на судью это эффекта не произвело. Его арестовали на семь суток.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие проекты Никиты Кологривого были самыми лучшими.

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