Умер польский актер из «Глухаря» и «Дежа вю» Ежи Штур

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Евгения Романова
Евгения Романова 109 0

Артист более десяти лет назад поборол рак гортани, а затем перенес инсульт.

Умер польский актер из «Глухаря» и «Дежа вю» Ежи Штур

Фото: www.globallookpress.com / Artur Widak

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Известный польский актер театра и кино, режиссер и сценарист Ежи Штур умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщил его сын Мацей в беседе с порталом Onet.

Ежи Штур скончался в больнице, куда попал ночью 9 июля. Причина смерти не называется. При этом указывается, что у актера были серьезные проблемы со здоровьем. Штур победил в 2012 году рак гортани, а в 2020-м перенес инсульт. Некоторые СМИ утверждают, что в 2023 году актер опять столкнулся с онкологией, перенес операцию и вернулся на сцену, но не надолго.

Ежи Штур родился 18 апреля 1947 года в Кракове. Его актерская карьера началась в 1971 году в Старом театре в родном городе. На счету артиста большое число наград, в том числе культурные и государственные.

Ежи Штур снялся в свыше шести десятках фильмов. Он также служил в театре и имел режиссерские проекты. Российскому зрителю Штур наиболее известен по ролям в картинах «Глухарь», «Сексмиссия», «Дежа вю», «Даун Хаус» и «Киллер». Помимо этого, он сам снимал фильмы, а еще написал несколько автобиографических книг и занимался дубляжом (озвучил осла в польском переводе «Шрека»).

Ранее 5-tv.ru писал, что умерла актриса Надежда Матушкина, ей было 67 лет. Как подчеркнули в Союзе кинематографистов России, артистка всегда была готова поделиться своим опытом и талантом с молодым поколением.

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