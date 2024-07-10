«Мужская природа»: почему Александр Буйнов называет себя подкаблучником

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 46 0

Сваха Осипова: певец Буйнов подкаблучник и получает от этого удовольствие

«Мужская природа»: почему Александр Буйнов называет себя подкаблучником

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

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Знаменитый певец живет в браке с Аленой Гутман уже более 30 лет.

Народный артист РФ Александр Буйнов получает удовольствие от того, что он нужен своей жене Алене Гутман. Так в беседе с изданием «Страсти» сваха Анна Осипова объяснила то, что певец назвал себя «подкаблучником».

«Как говорят свахи — „на каждую баночку найдется своя крышечка“. Так вот это, как раз, тот случай», — отметила Осипова.

Его супруга не только сопровождает артиста в браке несколько десятков лет, но и выступает продюсером певца. Осипова отметила, что 74-летний Буйнов крайне позитивный человек, который несет в своем багаже положительную энергетику, даруя заряд настроения благодарным слушателям.

Сваха указала, что такому человеку нужен кто-то, кто сможет усмирить его нрав, аккуратно направив в творческое русло — ей и оказалась Алена Гутман. Осипова подчеркнула, что супруга Буйнова позволяет двигаться певцу дальше, вдохновляя своим примером.

По мнению свахи, все успешные и «настоящие мужчины» немного подкаблучники, которые получают от этого удовольствие. Такова «мужская природа», заключила Осипова.

Ранее 5-tv.ru рассказал, в чем секрет крепкого брака Александра Буйнова с его женой Аленой Гутман.

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