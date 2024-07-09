Дзядко* и Пархоменко* обжаловали штраф за нарушение закона об иноагентах

Журналистов ранее уличили в отсутствии маркировки в соцсетях.
Фото: © РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Мосгорсуд зарегистрировал жалобы журналистов Тихона Дзядко* и Сергея Пархоменко* на решение о штрафе за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Также сообщается, что суд отклонил апелляционную жалобу журналиста Дмитрия Колезева* на решение о заочном аресте за распространение дезинформации о ВС РФ. В подобном уличали также политика Илью Яшина* и журналиста Дмитрия Гордона**.
Ранее в нарушении правил деятельности иноагента были замечены рэпер Моргенштерн*, блогеры Максим Кац* и Илья Варламов*.
В публичном оправдании и поддержке экстремистских действий был уличен соратник блогера Алексея Навального** Леонид Волков***. Он призывал к совершению диверсий и актов саботажа на территории страны, а также заявлял, что преступники, которые организуют диверсии, — «смелые люди».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Навальная заочно арестована по решению Басманного суда в Москве. Она является фигурантом уголовного дела об «участии в экстремистском сообществе».
* — признаны в РФ иноагентами.
** — признан террористом и экстремистом в РФ.
*** — признан иноагентом, террористом и экстремистом в РФ.
Читайте также
78%
-0.17 95.34
-0.32
Нашли ошибку?