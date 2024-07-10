Спустя семь лет брака: звезда «Аквамена» Джейсон Момоа развелся с Лизой Боне

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 33 0

Развелись известные американские актеры Джейсон Момоа и Лиза Боне

Спустя семь лет брака: звезда «Аквамена» Джейсон Момоа развелся с Лизой Боне

Фото: www.globallookpress.com / ImagePressAgency/face to face

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У экс-супругов есть 16-летняя дочь и 15-летний сын.

Развелись известные американские актеры Джейсон Момоа и Лиза Боне. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Пара заявляла о завершении отношений еще два года назад, но официальный развод состоялся только сейчас. Звезды отметили, что остались в хороших отношениях и намерены продолжать совместно воспитывать детей, которых у них двое: 16-летняя дочь Лола Айолани и 15-летний сын Накоа-Вулф Манакоапо Намакаха. Имущественных споров между ними не было.

Джейсон с Лизой были вместе на протяжении 12 лет до брака и еще семь лет в официальном союзе. Для Момоа Лиза стала первой женой. Они отлично ладили и не чаяли души друг в друге.

Бонет до него уже была замужем за рокером ЛенниКравицем. У пары есть дочь Зои Кравиц, которая пошла по стопам матери и стала актрисой.

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