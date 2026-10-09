Не оставила ничего: вдовец Брижит Бардо живет в муниципальной квартире

Daily Mail: вдовец Брижит Бардо живет в муниципальной квартире

Муж Брижит Бардо — 85-летний Бернар д’Ормаль — после смерти актрисы покинул дом, где прожил с ней более 30 лет, и поселился в муниципальной квартире площадью 29 квадратных метров в Сен-Тропе. В интервью Daily Mail он рассказал о конфликте с благотворительным фондом актрисы и намерении обратиться в суд.

По данным издания, имущество Бардо было поровну распределено между ее сыном Николя-Жаком Шарье и фондом защиты животных.

Д’Ормаль объяснил, что сам предложил не упоминать его в завещании, поскольку не хотел обвинений в корысти. Однако он рассчитывал остаться в Ла-Мадраг — доме на побережье, где они жили вместе.

«Ла-Мадраг — это 30 лет моей жизни, и покидать его грустно и тяжело», — сказал он.

Теперь д’Ормаль может приходить туда только днем. По его словам, он продолжает кормить кошек покойной актрисы. Новое жилье мужчина называет «чуланом».

В фонде оспаривают его оценку происходящего. Представитель организации сообщил изданию, что Бардо передала Ла-Мадраг фонду еще в 1992 году и предусмотрела шестимесячный срок для освобождения дома после своей смерти. По версии фонда, переезд был юридически необходим, а д’Ормалю помогли найти квартиру в Сен-Тропе.

Также организация утверждает, что ему предлагали пожизненно пользоваться парижской квартирой актрисы. Он отказался, поскольку не считал ее своим домом.

Отдельный конфликт возник из-за аукциона, на котором продали около 300 личных вещей Бардо и выручили почти миллион евро. Среди лотов были фотографии, картины и одежда. Д’Ормаль заявил, что не согласовывал продажу и считает ее неуважением к памяти актрисы.

«Это не способ сохранить память о Брижит, разбрасывая ее вещи повсюду», — подчеркнул он.

Фонд отвергает обвинения в том, что уничтожает наследие Бардо, называя их ложными и оскорбительными. Д’Ормаль, которого также отстранили от должности президента организации, остается членом ее совета директоров и намерен добиваться возвращения в Ла-Мадраг.

При этом претензий к сыну актрисы, одобрившему аукцион, он не высказывает. Д’Ормаль считает, что Николя-Жака не следует втягивать в разбирательство.

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