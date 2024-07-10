СК РФ потребовал арестовать Татьяну Лазареву*

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 97 0

Бывшая телеведущая проходит обвиняемой по уголовному делу об оправдании терроризма.

СК РФ потребовал арестовать Татьяну Лазареву*

Фото: Instagram*** / lazarevatut

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Следственный комитет России потребовал заочно арестовать экс-телеведущую Татьяну Лазареву*, она проходит обвиняемой по уголовному делу об оправдании терроризма.

В данный момент она объявлена в розыск, согласно базе МВД РФ, также сбежавшей из РФ персоне грозит статья 330.1 Уголовного кодекса РФ (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Телеведущей может грозить до двух лет тюрьмы.

Ранее в оправдании и поддержке экстремистских действий был уличен представитель ФБК** Леонид Волков*. На платформе различных шоу YouTube он заявил, что преступники, которые организуют диверсии и акты саботажа, являются «смелыми людьми».

* — признана в РФ иноагентом, включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** — признан в РФ экстремистской организацией, запрещен в России.

*** - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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