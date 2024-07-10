Новый возлюбленный? Стали известны подробности развода Алсу и Яна Абрамова

Супруги прожили вместе 18 лет, но счастье оказалось хрупким. Почему начать все заново они уже не смогут?

Знаменитая певица Алсу, которая сейчас находится в бракоразводном процессе с бизнесменом Яном Абрамовым, уже состоит в новых отношениях. Интересные подробности громкого расставания стали известны KP.RU.

Супруги прожили вместе целых 18 лет. У Алсу и Яна родилось трое детей, а отношения пары всегда выглядели идеальными. Однако со временем предпринимателя стали обвинять в неверности — его нередко замечали в компании молодых девушек. В последний раз такой спутницей, судя по информации в сети, стала модель Анастасия Решетова.

Терпеть популярная исполнительница не стала и подала на развод, а также на раздел имущества. Ее супруг, впрочем, пытается урегулировать конфликт мирным путем, вполне возможно, преследуя конкретные цели.

«Загвоздка в том, что Алсу намерена получить от Яна „разводные“ миллиарды деньгами, а не имуществом и активами. Ян же хочет, чтобы деньги потом достались именно детям, а не какому-то новому возлюбленному Алсу», — поделился с газетой источник.

Так, оказалось, что у знаменитости есть новый избранник, и пара давно не живет вместе. Вероятно, поклонники певицы будут безмерно рады узнать прекрасную новость. Аудитория звезды мечтает, чтобы исполнительница была счастлива — ведь она действительно этого заслуживает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виктория Боня поддержала Алсу после измены мужа.