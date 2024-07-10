Новый возлюбленный? Стали известны подробности развода Алсу и Яна Абрамова

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 59 0

Ян Абрамов не хочет, чтобы его деньги достались новому возлюбленному Алсу

Новый возлюбленный? Стали известны подробности развода Алсу и Яна Абрамова

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Супруги прожили вместе 18 лет, но счастье оказалось хрупким. Почему начать все заново они уже не смогут?

Знаменитая певица Алсу, которая сейчас находится в бракоразводном процессе с бизнесменом Яном Абрамовым, уже состоит в новых отношениях. Интересные подробности громкого расставания стали известны KP.RU.

Супруги прожили вместе целых 18 лет. У Алсу и Яна родилось трое детей, а отношения пары всегда выглядели идеальными. Однако со временем предпринимателя стали обвинять в неверности — его нередко замечали в компании молодых девушек. В последний раз такой спутницей, судя по информации в сети, стала модель Анастасия Решетова.

Терпеть популярная исполнительница не стала и подала на развод, а также на раздел имущества. Ее супруг, впрочем, пытается урегулировать конфликт мирным путем, вполне возможно, преследуя конкретные цели.

«Загвоздка в том, что Алсу намерена получить от Яна „разводные“ миллиарды деньгами, а не имуществом и активами. Ян же хочет, чтобы деньги потом достались именно детям, а не какому-то новому возлюбленному Алсу», — поделился с газетой источник.

Так, оказалось, что у знаменитости есть новый избранник, и пара давно не живет вместе. Вероятно, поклонники певицы будут безмерно рады узнать прекрасную новость. Аудитория звезды мечтает, чтобы исполнительница была счастлива — ведь она действительно этого заслуживает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виктория Боня поддержала Алсу после измены мужа.

+19° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
87.86
-0.14 95.32
-0.02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:42
Справедливые поправки: как новая налоговая система изменит жизни россиян
2:24
«Дисбаланс в обществе»: женщин обвинили в росте числа суицидов среди мужчин
2:02
Красный прилив: побережье Японского моря усыпали мертвые моллюски и крабы
1:38
На стол хирургу: Яну Кошкину экстренно госпитализировали на фоне слухов о беременности
1:18
Высоцкий посвящал ему песни: умер 96-летний золотопромышленник Вадим Туманов
0:56
Под предлогом «поддержки мира»: стало известно, куда собирается расширяться НАТО

Сейчас читают

Высоцкий посвящал ему песни: умер 96-летний золотопромышленник Вадим Туманов
В Азии окончательно сформировался новый трёхсторонний союз
«Простите»: Байден сделал неоднозначную оговорку про жену Столтенберга
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака