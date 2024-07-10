«Только во благо»: Виктория Боня поддержала Алсу после измены мужа

Развод певицы с Яном Абрамовым для многих не показался новостью, ведь о его похождениях судачили давно.

Певице Алсу стоит запастись силами после измены мужа Яна Абрамова. Об этом телеведущая Виктория Боня рассказала в беседе с VOICE.

Последнее время страсти вокруг звездного семейства не утихают. Исполнительница подала на развод в мае. Причиной, как считают многие, стала измена со стороны Абрамова. Есть даже предположение, что загулял он с бывшей девушкой рэпера Тимати, моделью и блогером Анастасией Решетовой.

К слову, информацию об измене Алсу подтвердила, но на личности не переходила.

Не только поклонники, но и представители шоу-бизнеса разделились на две категории: одни за Абрамова, вторые — поддерживают Алсу. Виктория Боня встала на защиту певицы. Она пожелала ей сил и заявила, что на этом жизнь не заканчивается.

«Я не люблю вмешиваться в чужие отношения, но могу сказать в общем. Каждой женщине, которая сейчас проходит через такое, я просто желаю сил. Чтобы она понимала, что все, что происходит в жизни, происходит только во благо. Я хочу пожелать Алсу справиться с этой историей, с тяжелой историей, понятное дело. Видно, что она переживает», — сказала телеведущая.

У пары трое совместных детей. Абрамов якобы пообещал супруге оплачивать все расходы наследников и отдать бывшей семье 2,5 миллиарда рублей. Только вот певица заявила, что все это — вранье и попытка спасти репутацию.

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