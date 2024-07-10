Генпрокуратура РФ признала деятельность The Moscow Times* нежелательной

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность голландской неправительственной организации (НПО) The Moscow Times* в России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Организация расположена в Амстердаме, осуществляет деятельность в качестве интернет-издания, публикующего материалы на русском и английском языках», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Отмечается, деятельность издания The Moscow Times направлено на «дискредитацию решений руководства Российской Федерации как во внешней, так и во внутренней политике». Там также указано, что учредителем интернет-газеты официально заявлен гражданин Нидерландов.

В Генпрокуратуре также подчеркнули, что организация также поддерживает контакты с другими иностранными НПО. Причем их деятельность также была признана нежелательной в России.

Причем доступ к сайту по требованию Генпрокуратуры России был ограничен Роскомнадзором еще до этого — в 2022 году. Основанием выступило размещение недостоверной информации в издании — уже в 2023-м The Moscow Times признали иноагентом.

The Moscow Times было основано Дерком Сауэром в 1992 году, сейчас издание выпускает материалы как на русском, так и на английском языках.

Ранее 5-tv.ru писал, что иностранным членам нежелательных организаций запретят въезд в Россию.

* — организация признана нежелательной на территории России, а также СМИ-иноагентом.