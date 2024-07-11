Никакого сладкого? Как на самом деле шоколад влияет на мужскую потенцию

Многие до сих пор верят в известный миф об афродизиаке. Но насколько он правдив?

Вопреки известному мифу, шоколад не является афродизиаком и не влияет на мужскую потенцию положительно. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.

По ее словам, избыточное количество сахара и вовсе может сказаться негативно на половой системе.

«Иногда избыточное количество шоколада или добавленного сахара в рацион может, напротив, негативно сказываться на потенции. Если это умеренное потребление, то мы, скорее, не увидим влияние на половую систему. А если шоколад или другие продукты, содержащие сахар, будут в избытке — скорее, будет негативное влияние», — объяснила эксперт.

Круглова посоветовала выбирать сладости внимательно, так как очень важен процент содержания какао в шоколаде. Самым полезным считается темный, где есть много важных компонентов и антиоксидантов. Однако, если горький шоколад совсем не нравится человеку и не «закрывает» его потребность в сладком, вполне приемлемо употребление классического молочного.

«Здесь скорее вопрос количества. Если шоколад включать в рацион в умеренном количестве не более 10% от общей суточной калорийности, то это может быть вполне компонентом здорового питания», — отметила врач.

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