«У нас не получилось»: Кирилл Андреев рассказал, почему разошелся с Жанной Фриске

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 91 0

Кирилл Андреев и Жанна Фриске не смогли построить отношения из-за графиков

«У нас не получилось»: Кирилл Андреев рассказал, почему разошелся с Жанной Фриске

Фото: www.globallookpress.com / Juliya Khanina

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Артисты встречались в 1996 году. Что стало причиной расставания?

Певица Жанна Фриске и солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев состояли в отношениях в 1996 году, однако роман звезд не продлился долго. О причинах расставания музыкант рассказал в документальном фильме, посвященном жизни исполнительницы.

Андреев признался, что это он сделал первый шаг, когда всерьез заинтересовался яркой певицей. Их отношения закрутились после того, как Жанна рассталась с предыдущим возлюбленным. Сначала коллега по сцене попросил номер Фриске, после они договорились о встрече.

Только вот отношения Фриске и Андреева долго не продлились. Всему виной, по словам исполнителя, стал напряженный график: оба уже были популярны и часто гастролировали, просто не успевая уделять достаточно времени друг другу.

«Закрутились гастроли, съемки… Поэтому двум артистам очень сложно вдвоем существовать в одном пространстве. В нашем шоу-бизнесе есть пары, которые много лет вместе, но у нас не получилось», — считает Андреев.

В итоге пара распалась. А в 2000 году Кирилл Андреев женился на инструкторе по аэробике Лолите Аликуловой. Жанна Фриске встретила Дмитрия Шепелева в 2011-м.

К огромному несчастью, исполнительницы не стало в 2015 году. Она умерла от глиобластомы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что отец Жанны Фриске ответил на слухи о ее смерти из-за ЭКО.

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