«До сих пор ломаем голову»: отец Жанны Фриске ответил на слухи о ее смерти из-за ЭКО

Покойной певице сегодня могло бы исполниться 50 лет.

Отец российской эстрадной певицы и киноактрисы Жанны Фриске назвал слухи о ее возможной смерти из-за ЭКО «чепухой». Об этом в комментарии MK.RU рассказал Владимир Фриске.

«Я не знаю, кто пустил эту утку. Если бы было ЭКО, то не было бы никаких разговоров о том, от чего она заболела», — пояснил отец покойной звезды.

Он подчеркнул, что доказательства того, что Фриске не делала ЭКО есть в клинике, где она наблюдалась — имеются конкретные записи. В то же время отец певицы признал, что его младшая дочь прошла через эту процедуру, но не старшая.

Владимир Фриске сказал, что они до сих пор «ломают голову», почему умерла звезда. Он предположил, что если бы самолично занимался лечением своей дочери, то она бы продержалась на этом свете как минимум на полгода дольше. Причем отец жалеет, что доверился Дмитрию Шепелеву.

Он также отметил, что Фриске «очень страдала» из-за всплывающих в СМИ скандалов, которые переливались через край. Все это и постоянное пристальное внимание к певице «сильно ее подорвало», заключил Владимир Фриске.

История всеми любимой певицы потрясла страну в 2013 году. После рождения сына у артистки обнаружили неоперабельную опухоль мозга. Уже в июне 2015 года ее жизненный путь оборвался.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Фриске указал на мистику в болезни своей дочери.