«Наступила на горло гордости»: для чего Меган Маркл обратилась к Кейт Миддлтон

Какая угроза нависла над герцогами Сассекскими?

Принц Гарри и Меган Маркл могут лишиться титулов и королевских привилегий по решению Карла III. Чтобы избежать этого, герцогиня Сассекская решила помириться с родственниками мужа и уже связалась с Кейт Миддлтон. Об этом сообщило издание New York Post со ссылкой на собственные источники.

Дело в том, что Карл III собирается устроить сокращение среди работающих членов своей семьи. Принц с супругой отказались от монарших обязанностей еще в 2020 году. И сейчас находятся в списке первых кандидатов на лишение титулов. А их регулярные скандальные заявления, направленные против семьи, только усугубляют ситуацию. Это при том, что, по мнению таблоидов, интерес американской аудитории к паре обусловлен исключительно их принадлежностью к британской короне.

Сообщается, что стремление сохранить свою востребованность у Маркл оказалось настолько сильным, что та готова возобновить общение с родными супруга. Более того, она обратилась за помощью к Миддлтон. Которая, к слову, сейчас борется с онкологией.

«Меган пришлось наступить на горло своей собственной гордости. Движимая любовью к Гарри и видя, в каком положении оказался ее супруг, она тайно предложила Кейт перемирие, буквально умоляя ее о помощи», — передает издание слова источника.

При этом, как отреагировала Кейт неизвестно. Зато британская семья и прежде давала понять: после выхода мемуаров младшего принца на общение с ним и его женой они совсем не настроены.

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