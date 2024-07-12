«Весь стресс сгорит в мышцах»: почему ходьба по лестнице полезна для сердца

Сколько минут в день необходима активность для поддержания здоровья?

Британские ученые заявили, что ходьба по лестнице поможет снизить риск смерти на 24%. О крайне благотворном влиянии на организм человека рассказал и врач-кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин.

Специалист отметил особую роль адреналина в организме. Он влияет на сердце, а «сгорает» именно от того, когда человек бегает, движется.

«Поэтому регулярные движения вообще помогают для тренировки сердечно-сосудистой системы, для тренировки мышц. Перекачивается хорошо кровь, кровь снабжает хорошо сердце, кровь снабжает хорошо головной мозг. И в целом организм получает только плюсы», — подчеркнул врач-кардиолог.

Кондрахин сказал, что ходьба по лестнице это — загрузка в полном объеме, так как по сути человек переносит свой вес. Это позволяет тренировать сердце, а также преодолевать ему волнения.

«Считается, что 30-минутная ходьба интенсивная, то есть не бег — это тот минимум, который позволяет тренировать сердце. И сердце будет работать достаточно хорошо и эффективно — даже у пожилых людей», — дал совет специалист.

Кондрахин пояснил, что для пожилых людей движение — это хорошо. По мнению врача, важно выбирать вместо лифта именно лестницу, хотя бы частично, и прогулка от рабочего места до метро пешком тоже положительно скажется на здоровье, снизив уровень стресса.

«Правильнее всего пройтись, потому что эти неприятности, с которыми организм сталкиваются, они будут нивелированы. Потому что мы сожжем их в буквальном смысле слова, пока двигаемся куда-то. Все это сгорит в мышцах», — заключил Кондрахин.

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