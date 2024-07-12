Чемоданы с человеческими останками нашли на мосту в Великобритании

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 29 0

В Британии обнаружены чемоданы с человеческими останками

Чемоданы с человеческими останками нашли на мосту в Великобритании

Фото: www.globallookpress.com / Martyn Wheatley

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Все произошло на подвесном мосту Клифтон в Бристоле.

На подвесном мосту Клифтон в Бристоле на юго-западе Англии обнаружили два чемодана, предположительно, содержащие человеческие останки. Об этом сообщает Reuters.

В Британской полиции отметили, что получили сообщение о человеке с чемоданом, который подозрительно себя вел на мосту незадолго до полуночи.

Когда правоохранители приехали на вызов, неизвестный уже ушел, оставив чемодан. Вскоре неподалеку был найден еще один чемодан. Предположительно, в двух сумках находились человеческие останки.

«Это очень тревожный инцидент, и я полностью осознаю, какую обеспокоенность он вызовет», — сказал главный инспектор Викс Хейворд-Мелен.

По его словам, на данный момент первоочередная зачала — отыскать человека, бросившего чемоданы на мосту, а также опознать убитых и сообщить об этом их родственникам.

Правоохранительные органы уже опросили водителя такси, который подвозил предполагаемого преступника. Движение на мосту сейчас перекрыто.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мать убитой жертвы просит оправдать 22-летнего осужденного.

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