Были подругами? В Сети обсуждают архивную переписку Алсу и Решетовой
В Сети нашли переписку Алсу и Анастасии Решетовой
Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков
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Три года назад певица писала милые комментарии модели, а она, как считают многие, разрушила ее брак.
Пользователи Сети обсуждают обнаруженную переписку певицы Алсу и Анастасии Решетовой. Артистка поздравила с днем рождения сына модели.
Неожиданно всплыл давний комментарий певицы Алсу. Несколько лет назад брюнетки были подписаны друг на друга в соцсетях и даже поддерживали теплые отношения, обмениваясь комплиментами. Так, Алсу однажды поздравила ребенка Решетовой с днем рождения в комментариях под соответствующей публикацией. На это Решетова ответила благодарностью.
Сейчас девушки, очевидно, отношения не поддерживают. Кроме того, неизвестно, при каких обстоятельствах познакомились Алсу и Решетова.
Певица Алсу после почти 20 лет брака решила развестись с предпринимателем Яном Абрамовым. По одной из версий, причиной стала неверность бизнесмена. Официальных заявлений пара пока не делала, но многие называют разлучницей Решетову.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мужа Алсу обвинили в еще одном романе.
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