Сливочное или оливковое: какое масло самое полезное

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 27 0

Nature: замена сливочного масла растительным поправит здоровье сердца

Сливочное или оливковое: какое масло самое полезное

Фото: www.globallookpress.com / A. Held

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Ученые обнаружили неожиданные результаты.

Замена сливочного масла растительным улучшит здоровье сердца. Результаты подтверждающего исследования опубликовали в журнале Nature Medicine.

Ученые выяснили, что замена сливочного масла растительным положительно отразится на состоянии организма.

Изучив анализы 113 человек, они пришли к выводу, что благодаря незначительному изменению рациона, можно серьезно снизить риск возникновения сахарного диабета и болезней сердечно-сосудистой системы.

Отличие заключается в содержании разных жиров. В сливочном масле — животные, в то время, как, например, в оливковом — растительного происхождения.

Потребление растительных масел улучшило липидный состав крови, который заключается в определении уровней триглицеридов, общего холестерина и холестерина липопротеинов.

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