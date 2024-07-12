Сливочное или оливковое: какое масло самое полезное

Nature: замена сливочного масла растительным поправит здоровье сердца
Фото: www.globallookpress.com / A. Held
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Ученые обнаружили неожиданные результаты.
Замена сливочного масла растительным улучшит здоровье сердца. Результаты подтверждающего исследования опубликовали в журнале Nature Medicine.
Ученые выяснили, что замена сливочного масла растительным положительно отразится на состоянии организма.
Изучив анализы 113 человек, они пришли к выводу, что благодаря незначительному изменению рациона, можно серьезно снизить риск возникновения сахарного диабета и болезней сердечно-сосудистой системы.
Отличие заключается в содержании разных жиров. В сливочном масле — животные, в то время, как, например, в оливковом — растительного происхождения.
Потребление растительных масел улучшило липидный состав крови, который заключается в определении уровней триглицеридов, общего холестерина и холестерина липопротеинов.
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