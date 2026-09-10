«Эффект плацебо»: врач объяснила, что на самом деле укрепляет иммунитет

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 58 0

Аптечные препараты «для повышения иммунитета» чаще всего оказываются пустышками.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Иммунолог Иванова: спорт и диета действительно укрепляют иммунитет

Иммунолог Олеся Иванова в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru рассказала, какие способы укрепления иммунитета действительно эффективны, а какие являются лишь маркетинговым ходом.

По словам эксперта, иммунная система не так слаба, чтобы ее легко было «поломать» — у нее много взаимозаменяемых звеньев.

Дети, посещающие коллективы, активнее нарабатывают клетки памяти, что делает их здоровее во взрослой жизни. А вот аптечные препараты для повышения иммунитета чаще всего оказываются пустышками: больших рандомизированных исследований об их эффективности нет, а у некоторых есть побочные эффекты.

«Люди хотят верить в легкий путь, но либо организм справляется сам, либо работает эффект плацебо», — отметила Иванова.

По ее мнению, тратить большие суммы на такие средства не стоит — лучше купить свежие фрукты и овощи.

Среди действительно работающих мер иммунолог выделила средиземноморскую диету с обилием овощей, фруктов, орехов, рыбы и оливкового масла. Она защищает от гипертонии, диабета и атеросклероза, а также облегчает состояние при аутоиммунных заболеваниях.

Также важно поддерживать нормальный уровень витамина D и железа — их дефицит часто сопровождается жалобами на слабый иммунитет. Включение йогуртов, меда, лимона и чеснока имеет смысл, но главное — сбалансированное питание и физическая активность.

Ранее 5-tv.ru писал, что прохлада от кондиционера может оказаться опасной для вашего здоровья.

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