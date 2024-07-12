Семейную пару в Австралии обвинили в шпионаже в пользу России

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 41 0

40-летнюю женщину с 62-летним мужем арестовали в их доме в Брисбене.

Семейную пару в Австралии обвинили в шпионаже в пользу России

Фото: www.globallookpress.com / Arne Dedert

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Австралийскую военнослужащую Киру Королеву и ее супруга Игоря задержали по подозрению в шпионаже для РФ. Об этом пишет The Nothwest Star.

По мнению Федеральной полиции Австралии, во время службы в армии страны, Кира намеренно взяла отпуск для поездки в Россию, а ее муж остался, чтобы через компьютер переслать секретные данные, которые касаются национальной безопасности.

«Находясь в России, она дала указания своему мужу, оставшемуся в Австралии, как войти в ее официальный рабочий аккаунт из их дома в Брисбене», — сказал комиссар AFP Рис Кершоу.

Известно, что оба Королевых получили гражданство Австралии. Кира в 2016 году, а Игорь в 2020.

Сегодня, 12 июля, дело рассмотрит мировой суд Брисбена.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд арестовал имущество обвиняемого в сборе военных сведений француза Винатье.

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