Удерживали и избивали: мигранты насильно заточили 16 детей в квартире Уфы

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 509 0

В Уфе двое граждан Таджикистана удерживали и избивали 16 детей

Удерживали и избивали: мигранты насильно заточили 16 детей в квартире Уфы

Фото: www.globallookpress.com / Christoph Hardt via www.imago-im

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Ребята в настоящее время спасены, с ними работают медики.

Приезжие граждане в одной из квартир Уфы Республики Башкортостан удерживали и избивали 16 детей. Из заточения их спасли оперативники, сообщает пресс-служба Следственного Управления Следственного комитета России по региону.

Двое граждан Таджикистана снимали в Уфе квартиру, где удерживали детей в возрасте от четырех до 16 лет. Там ребята подвергались насилию, в отношении них применяли незаконные методы воспитания, сопряженные с жестокостью. Один из подростков, а детей было 16, в один момент сбежал из квартиры и обратился за помощью в ближайший магазин.

Ночью оперативникам удалось пресечь противоправные действия граждан Таджикистана в отношении детей. Двое фигурантов были задержаны, возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном лишении свободы, истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Следователи в настоящее время устанавливают родителей детей, которые были заточены в квартире Уфы. По информации МВД, эти семьи находились в России с нарушением миграционного законодательства. Ребята пока помещены в специальные учреждения для оказания им нужного ухода и помощи, их состояние оценивают медики.

«В ходе расследования действиям лиц, ответственным за совершение противоправных действий в отношении несовершеннолетних, будет дана правовая оценка, а также установлены все причины и условия, которые способствовали совершенным преступлениям. Уголовное дело для дальнейшего расследования передано в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления республики», — добавили в СК.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Уфе нашли тело пропавшего несколько месяцев назад подростка. Двое мальчиков в мае ушли гулять и больше не вернулись. Их никто не видел после ухода в часть леса, которая располагается вблизи лагеря «Чайка».

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