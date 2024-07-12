Мэр рассказал о включении в программу реновации на западе столицы 548 домов

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 13 0

По словам градоначальника, сейчас 48 жилых комплексов находятся в стадии проектирования и строительства.

Мэр рассказал о включении в программу реновации на западе столицы 548 домов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

На западе Москвы в программу реновации включено 548 домов. В них проживают около 104 тыс. человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В своем Telegram он отметил, что в эксплуатацию ввели и передали под заселение 37 новостроек. Новые квартиры получили уже порядка 7,5 тыс. семей, добавил мэр.

По словам градоначальника, сейчас 48 жилых комплексов находятся в стадии проектирования и строительства.

Мэр также рассказал о развитии социальной инфраструктуры на западе города. Например, в районе Проспект Вернадского ввели в эксплуатацию травматолого-ортопедический корпус ГКБ №31 им. академика Г.М. Савельевой.

Тем временем в районе Филёвский Парк заканчивают возведение школы на 375 мест, а на территории нового квартала в Рублево-Архангельском идет строительство детского сада на 350 мест. Здесь же появится школа на 1030 учащихся. Кроме того, в районе Очаково-Матвеевское планируют возвести детский сад на 275 мест — по объекту уже утвердили проектную документацию. Еще на этапе проектирования — образовательный комплекс на 1050 учеников и детский сад на 200 малышей.

Ранее в июле Собянин сообщил о включении в программу реновации на юге столицы 378 домов, в которых проживают более 82 тыс. человек.

+25° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
87.99
0.13 95.68
0.36
Время для начала чего-то нового: китайский гороскоп на неделю с 15 по 21 ...

Последние новости

19:44
Декларация о поддержке Украины и «российская угроза»: итоги саммита НАТО в США
19:27
«Более продуктивна»: экс-тренер сборной РФ о шансах Англии и Испании на Евро-2024
19:09
Опубликовано первое видео с места крушения самолета под Коломной
18:53
«Крики и плач»: соседи рассказали подробности о мигрантах, удерживавших 16 детей
18:36
Готовят заговор против Байдена: сумасшедший президент США довел даже демократов
18:18
Звезда постановки «Прощание с матерой»: умерла советская актриса Любовь Стриженова

Сейчас читают

Роскачество раскрыло всю правду о гречке: в каких торговых марках обнаружен недовес, есть ли опасные токсины и бактерии
«В случае резкого ухудшения ситуации на фронте…»: США задумали «слив» Зеленского?
Неизвестные облили красной краской вход в посольство Чехии в Москве
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака