Огненный капкан: лесной пожар под Новороссийском перекинулся на базы отдыха

Пламя продолжает стремительно распространяться.

Начинаем с крупного пожара в Краснодарском крае, где огонь уже полностью уничтожил несколько туристических баз. Пламенем охвачены свыше 60 гектаров, и пока остановить его распространение не удается. Справиться с возгоранием пытаются более 300 специалистов, 80 единиц техники и десятки добровольцев. К месту происшествия направлен самолет Ил-76 МЧС России, он должен помешать перекинуться огню на населенный пункт Дюрсо. С подробностями из зоны бедствия — корреспондент «Известий» Мэри Бадунц.

Столбы пламени и плотная завеса дыма. Пожар под Новороссийском, который начался в воскресенье утром, продолжает стремительно распространяться. Уже больше 60 гектаров леса охвачено огнем.

Сигнал о возгорании у хутора Дюрсо поступил в 11 часов 29 минут. На место ЧП оперативно выехали пожарные расчеты, но к этому моменту полыхал уже целый гектар. По словам очевидцев, огонь захватывал новые участки буквально на глазах. Сухая трава и ветви мгновенно вспыхивали от разлетавшихся искр. Под Новороссийском на этой неделе стоит тридцатиградусная жара и дует порывистый ветер.

Видно, как стремительно приближается огонь. Уже весь склон охвачен пламенем. Видите — там, где сейчас очень сильно горит, это самый сложный участок, добраться туда невозможно.

В районе ЧП расположено сразу несколько баз отдыха, и поэтому здесь было много туристов.

Из-за верхового пожара огонь перекинулся на территорию базы «Голубая волна», там выгорело восемь строений. Потом загорелись турбазы «Моряк», «Фрегат» и «Романтик», а еще две — «Энергетик» и «Строитель» — оказались под угрозой пожара.

«С водой проблем нет, сложность в тушении — из-за ветра. Он сильный, ничего не дает делать, горит мгновенно», — говорит пожарный Виктор Козленко.

Со всех турбаз в зоне ЧП людей эвакуировали заблаговременно — не только автобусами, но и по морю — на катерах. Всего около пятисот человек, в том числе 64 ребенка. На безопасное расстояние вывозили и автомобили. Причем, на некоторых участках дорог огонь подобрался уже вплотную к проезжей части.

Эта женщина — одна из тех, кто не успел перевезти свою машину в безопасное место.

«Перед полностью весь сгоревший. Наверное, ремонту не подлежит. — То есть даже не успели прыгнуть в машину? — Нет», — говорит пострадавшая.

Тушением пожара руководит оперативный штаб. В ликвидации ЧП задействовано более 300 сотрудников МЧС и 84 единицы техники. В том числе и вертолеты Ка-32 и МИ-8 — уже 95 тонн воды сбросили с воздуха на те участки, куда невозможно добраться пешком, например, на крутых горных склонах.

Передвигаться здесь можно только на квадроциклах, или на таких джипах. Ветер, кажется, усиливается. Чем ближе к очагу возгорания, тем тяжелее говорить и дышать. Пепел летит в рот и в глаза.

К тушению пожаров подключились и волонтеры — местные жители самостоятельно приезжают к месту ЧП, чтобы помочь бороться с огнем.

«Приехали просто воды привезти. Помочь. Тушить одежды нет. Поэтому приехали — чем можем, тем поможем», — говорит Вячеслав Проянников, волонтер.

«Основная цель — пожарным помочь шланги тягать, они тяжелые, высоко в гору», — говорит волонтер Александр Слесарев.

В результате пожара один человек пострадал. Причины — почему произошло возгорание — еще предстоит выяснить, возбуждено уголовное дело. Но сейчас все силы спасателей направлены на то, чтобы локализовать пожар и не подпустить его к населенным пунктам.