Больше пользы или вреда? В чем особенность каш быстрого приготовления

И кому стоит относиться к таким завтракам максимально осторожно?

Большое количество сахара делает каши быстрого приготовления не совсем полезными для здоровья. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала гастроэнтеролог-диетолог Нурия Дианова.

«Скорость всасывания и уровень глюкозы в кашах быстрого приготовления намного выше. При похудении и для диабетиков это не очень хороший продукт», — предупредила врач.

По словам диетолога, в кашах быстрого приготовления очень мало клетчатки. Весомой пользы организму этот продукт не приносит. При этом каши, которые человек варит сам, более питательные и полезные.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как варить овсяную кашу, чтобы она принесла настоящую пользу. Специалисты считают, что наиболее благоприятны для организма каши из необработанного овса. Вместе с тем на их приготовление требуется много времени — варить такие каши необходимо не менее часа.