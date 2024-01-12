Секрет хорошего утра: как варить овсяную кашу, чтобы она принесла настоящую пользу

Иногда любимая каша может потерять полезные свойства. Узнать о ее качестве помогут несколько простых методов.

Овсяная каша уже много лет является одним из самых популярных блюд на завтрак. Кто-то любит ее есть с россыпью ягод, ложкой меда и другими добавками, а некоторые предпочитают наслаждаться исключительно вкусом любимой крупы. Сложно представить, что раньше овес считалась едой для скота и бедняков.

Сейчас овсянка присутствует в рационе практически каждого человека, придерживающегося правильного питания и ведущего здоровый образ жизни. Однако не всегда такая каша принесет много пользы. Как распознать продукт, потерявший необходимые человеку вещества, выяснила «Самая полезная программа».

Какие овсяные хлопья полезны

Многие отдают предпочтение каше быстрого приготовления. Она не требует варки. Стоит залить крупу кипятком, как уже через пару минут можно начинать есть. Однако важно знать, что полезным такой прием пищи точно не будет. Перед тем, как начать фасовать зерно для таких товаров, его режут, расплющивают и пропаривают.

«Во время технологической обработки теряются полезные вещества. Особенно много потерь происходит при тепловой обработке. Овес богат витаминами группы B, а также макро- и микроэлементами, такими как: магний, марганец, железо, цинк и селен. И во время этой обработки теряется 30 — 40% данных пищевых веществ», — объясняет пищевой технолог Кристина Власова.

Самая полезная каша получается из необработанного овса. Однако нужно быть готовым к тому, что варить ее необходимо не менее часа. Поэтому если времени на готовку мало или желание стоять у плиты просто отсутствует, стоит выбрать золотую середину — цельнозерновые хлопья. В них также содержатся витамины и микроэлементы, а на готовку требуется 15-20 минут.

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Такой товар можно найти практически в каждом магазине, но цена на него различается. Для того чтобы понять, какой цельнозерновой овсянке отдавать предпочтения, провели эксперимент. В качестве образцов взяли четыре упаковки разной стоимости: за 18, 55, 110 и 200 рублей.

Какими должны быть овсяные хлопья

Первым делом стоит обратить внимание на внешний вид овсянки.

«Хлопья должны быть одинакового размера, однородные. Если крупа большая по размеру, как, допустим, в образцах три или два, то она имеет более высокую пищевую ценность. В ней больше белка, витаминов и минералов. Значит, она более полноценна по пищевой ценности», — рассказывает эксперт.

Образцы за 55 и 110 рублей оказались примером идеального продукта. А вот упаковки стоимостью 18 и 200 рублей содержали дробленые зерна и пыль. Некоторые производители специально не убирают из пачки такую мелкую фракцию, ведь так получается сэкономить, набрав нужную для товара массу. Однако если в каше находится много посторонних примесей, то пользы от нее не будет. Напротив, сильно измельченные зерна могут навредить здоровью, ведь шелуха не переваривается и забивает кишечник.

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Для того чтобы проверить качество хлопьев в образцах, провели тест. Крупу замочили в воде, после чего сравнили растворы. Самая мутная жидкость была в стакане с дешевой овсянкой. Практически также выглядела вода с дорогим продуктом. Получается, что именно в этих образцах много сорных примесей. У хлопьев за 55 и 110 рублей результат оказался гораздо лучше.

Помимо примесей, в упаковке овсянки могут обжиться жуки и черви. Они могут стать неприятным сюрпризом в самый неожиданный момент и испортить завтрак. Обнаружить паразитов достаточно просто. Достаточно взять немного крупы и залить соленой водой. Благодаря ее плотности частички овсяных хлопьев, которые проедены насекомыми, всплывут на поверхность. С этим тестом справились все образцы.

Как должна выглядеть готовая овсянка

Кажется, что невозможно ошибиться при готовке овсяной каши. Однако многие варят крупу практически наугад. Когда становится видно, что хлопья готовы, снимают их с плиты. Но на самом деле всегда нужно следовать инструкции, ведь внешне результат может быть обманчив.

В ходе следующего теста сравнили консистенцию приготовленных образцов. Для этого из них слепили шарики и бросили в специальный стенд. Хорошая овсянка должна быть не водянистой, а наоборот — густой, а также не распадаться на отдельные зерна. Именно такой результат и показала крупа за 55 рублей. Она полностью сохранила форму и не рассыпалась. Шарик из дорогой каши, хоть и слегка потерял форму, но некритично. Такой внешний вид овсянки можно считать нормой.

Не все образцы справились испытанием. Продукт за 110 рублей не приклеился к стенду. Видимо, каша не доварилась, потому что производитель указал неправильное время готовки. А вот дешевый образец растекся по доске, и часть зерен обвалилась. Значит, каша получилась слишком водянистой.

Какая овсянка лучше по качеству

Окончательный вердикт о качестве образцов можно было вынести только после осмотра овсянки в лаборатории. Хлопья содержат легко окисляемый жир. При нарушении режима в хранения, температуры, влажности, данный жир окисляется и прогоркает.

Проверку не прошел лишь самый дешевый образец. Уровень кислот в нем оказался выше нормы. А если этот показатель завышен, значит были нарушены условия хранения или уже истек срок годности.

Проведенные эксперименты показали, что качественные и полезные овсяные хлопья не могут стоить слишком дешево. Особенно недорогие продукты могут состоять из крупы с отходами производства или быть просроченными. Однако и высокая цена не всегда является гарантом качества. Поэтому перед тем, как есть готовую кашу, лучше тщательно проверить ее.