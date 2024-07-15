«В 90-е так было»: как Шуре разбили голову зажигалкой во время концерта

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Елизавета Романова
Елизавета Романова Эксклюзив 2 535 0

В 90-е Шуре на сцене разбили голову зажигалкой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Артист вспомнил бурную молодость и поделился историей одного выступления.

Знаменитый певец Шура в 90-х пострадал прямо на сцене во время одного из выступлений. В артиста бросили небольшую зажигалку, однако опасный предмет, летевший на большой скорости, рассек исполнителю голову. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru в рамках проведения VK Fest 2024.

Музыкант вспомнил бурную молодость и отметил, что в те года все артисты выступали за специальной сеткой — подобная мера требовалась для безопасности исполнителей. Дело в том, что очень часто некоторые зрители бросали вещи на сцену.

«Кидали бутылки и банки. Слушайте, мы жили так хорошо и весело. И мне однажды разбили голову зажигалкой. Это вот такая железная фигня. Девочка кинула — хотела мне подарить. Пробила башку. Но в 90-е так было», — поделился Шура.

Очень мелкую сетку вывешивали прямо перед сценой — опасались «прилетающих» предметов. Певец отметил, что подобное поведение зрителей не означало, что артист им не нравится. Гости концертов таким образом «гуляли».

Команда исполнителя смогла избавиться от подобной защиты лишь в 2001 году, до этого сетка сопровождала выступления Шуры на протяжении пяти лет. Организаторы стали нанимать профессиональную охрану, а выступления получили «другой уровень». Кроме того, на концерты перестали пускать чрезмерно подвыпивших зрителей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Шура жил с девушкой легкого поведения.

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