Пищевая тревога: Роспотребнадзор проверит сервисы доставки еды в Москве

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Роспотребнадзор проверит сервисы доставки еды после расследования «Известий»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Примерно в 60% образцов, помимо ингредиентов, оказалась еще кишечная палочка и другие опасные бактерии.

Роспотребнадзор намерен провести внеплановые проверки сервисов доставки еды. Поводом стали итоги расследования «Известий». Большинство проверенных блюд от крупнейших игроков рынка в Москве оказались непригодными к употреблению. Ведомство уже запросило результаты исследований для обращения в прокуратуру.

На экспертизу отправили продукцию восьми торговых марок — это стандартные рыбные и мясные бизнес-ланчи, салаты, а также роллы. Примерно в 60% образцов, помимо ингредиентов, предусмотренных рецептом, оказалась еще кишечная палочка и другие опасные бактерии. Такая нездоровая еда, по словам экспертов, приводит к расстройству кишечника, а также другим проблемам с желудочно-кишечным трактом. Может вызвать обострение гастрита и язвы.

Полностью чистыми оказались блюда только двух марок.

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