Непарадный Петербург: историки переживают за архитектурные памятники Северной столицы

Некоторым зданиям требуется ремонт, а что-то просто необходимо привести в подобающий статусу вид.

Историки обеспокоены состоянием памятников архитектуры Петербурга. Фасады дворцов покрыты трещинами, старинные мосты — ржавчиной, а гранитные набережные со сколами. Причем, объектам не хватает не только руки реставратора, но и элементарной уборки.

Кто должен следить за открыточными видами города на Неве и почему все приходит в запустение? О слоях — культурных и не очень — в репортаже корреспондента «Известий» Алексея Шанева.

Дворцовая площадь, Дворцовая набережная, Дворцовый мост — самые популярные места Петербурга. Без их посещения не обходится ни одно путешествие на берега Невы. И фотографии отсюда входят в обязательную программу для каждого туриста. Ведь это и есть знаменитый парадный вид Петербурга.

При ближайшем рассмотрении оказывается, что вид не такой уж и парадный. Один из примеров — Дворцовая набережная, 10. Дом Анны Гагариной, в девичестве — светлейшей княгини Лопухиной, фаворитки императора Павла Петровича. Именно он, кстати, и подарил ей этот особняк в 1798 году. Глядя на обшарпанные стены и ржавые подоконники, кажется, что с тех пор ремонт не делали.

Проблема актуальна практически для каждого здания на главной набережной Петербурга. Везде различные повреждения. А некоторые дома нужно уже обходить стороной, есть риск получить по голове отвалившейся штукатуркой.

«Что касается Дворцовой набережной, вообще ужасное впечатление производит, когда по ней проезжаешь, такого заднего двора. То есть это не парадная набережная, а именно задний двор», — говорит председатель петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Антон Иванов.

За жилыми домами должна следить управляющая компания. Ремонт фасадов делают за счет фонда капитального ремонта. Все нежилые здания, даже региональные и федеральные памятники, контролирует городская административно-техническая инспекция.

Но если требуется ремонт, источники финансирования разные. Например, Эрмитажу деньги выделяет федеральный бюджет.

«Объект культурного наследия федерального значения. Поэтому мы подчиняемся министерству культуры. Министерство культуры выдает задание на проведение работ. Когда начнется, я бы хотела ответить на этот вопрос, но не отвечу. Мы — бюджетная организация. Когда будет финансирование, тогда и начнется», — говорит начальник архитектурной службы Государственного Эрмитажа Людмила Акмен.

Привести в порядок Зимний должны были еще в прошлом году. На какой срок переносится ремонт — неизвестно. Объем работы большой: три фасада, два из которых — больше 200 метров. И уложиться надо в теплый период, иначе ремонт проведут впустую.

«Важно, чтобы подрядчик здесь соблюдал все рекомендации, которые указаны производителем. Это, опять-таки, не работал в зной, в холод, потому что эти все морозостойкие материалы — большая иллюзия, и химии уже давно над этим смеются. Но, к сожалению, есть условия, которые иногда приходится нарушать», — говорит гендиректор лакокрасочной компании Анна Смирнова.

А зачастую не соблюдают не только технологию ремонта, а даже условия содержания. Раз в год каждое здание надо отмыть, обычно это делают весной. Но в разгар туристического сезона дома в центре чистотой не блещут. К середине июля все дворцы и исторические здания — снова пыльные.

«Мы как контрольно-надзорный орган такими категориями не рассуждаем. При смотре фасадов мы выявляем нарушения и принимаем все необходимые меры для их устранения. Помывка фасадов нежилых зданий на территории Санкт-Петербурга должна осуществляться не реже одного раза в год. Правилами благоустройства предусмотрена помывка на всю площадь фасада», — говорит начальник отдела контроля содержания фасадов нежилых зданий ГАТИ Санкт-Петербурга Максим Истомин.

С жилыми домами все сложнее. С одной стороны, их тоже должны мыть полностью. По факту моют только первые этажи.

«Промывка фасадов первых этажей является первоочередной, поскольку наибольшее количество пыли и смета поднимается и скапливается именно на данном уровне. Собственники помещений многоквартирного дома вправе самостоятельно выбирать пределы и периодичность промывки и очистки фасада здания. То есть, собственники помещений могут принять решение отказаться от промывки фасадов», — говорится в официальном заявлении жилищного комитета Санкт-Петербурга.

Получается как в фигурном катании — есть программа обязательная и произвольная. Начиная со второго этажа — по желанию собственников и за отдельные деньги. Если управляющая компания или глава ТСЖ рачительные, стоимость клининга изначально закладывается в расходы на общедомовые нужды. Но чаще всего эти затраты вычеркивают. Кому хочется платить больше? В итоге получается нерадостная картина — парадный Петербург с налетом пыли и треснувшей штукатуркой.