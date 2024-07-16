«Время покажет»: исполнительница хита «Матушка» высказалась о дуэте с SHAMAN

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 82 0

Певица Куртукова не исключила совместную работу с SHAMAN

«Время покажет»: исполнительница хита «Матушка» высказалась о дуэте с SHAMAN

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

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Певица Татьяна Куртукова, выступающая в фольклорном жанре, стала известной после размещения своей песни в сети.

Певица Татьяна Куртукова, чей клип «Матушка» набрал на YouTube более 70 миллионов просмотров, не исключила в будущем сотрудничество с автором-исполнителем SHAMAN (Ярослав Дронов).

«Думаю, что время покажет. Пока очень большая занятость, поскольку мы делаем свою сольную большую программу, плюс концертная нагрузка. График очень плотный — в день по несколько выступлений бывает. Очень событийно насыщенная жизнь», — призналась певица в беседе с aif.ru.

Видео на песню «Матушка» в исполнении Куртуковой было размещено в сети интернет в 2022 году, а в начале 2024 года неожиданно завирусилось в соцсетях, став безумно популярным. Песня попала в различные чарты, собрав десятки миллионов просмотров и прослушиваний.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова не исключила творческой коллаборации с автором-исполнителем SHAMAN и даже предложила идею совместного проекта.

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