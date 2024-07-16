Крым горит: в нескольких районах республики начались крупные природные пожары

С огнем борются более 500 специалистов, а также техника и добровольцы.

Более 500 специалистов ликвидируют природные пожары в Крыму. Как сообщили в МЧС, сухая жаркая и ветреная погода, установившаяся на территории республики, стала причиной быстрого распространения огня. Пламя молниеносно поглощает новые территории — буквально за несколько секунд площадь вырастает в несколько раз. Сложная ситуация в Коктебеле, где справится с пожарами пытается аэромобильная группировка МЧС и вертолеты Росгвардии. Но борьбу с огнем вышли и жители. Из зоны бедствия репортаж корреспондента «Известий» Николая Аксенова.

Первым под удар огненной стихии попал Севастополь. Одновременно сразу в двух микрорайонах горел сухостой. Пламя едва не перекинулось на частный сектор. Бригадам МЧС понадобилось полдня, чтобы сначала оттеснить огонь от домов, а потом потушить. Помогали пожарным и местные жители.

«Хотелось потушить это все быстро, чтобы огонь не добрался до жилых домов», — надеется Андрей Торопов, житель Севастополя.

Если на солнце воздух прогревался до 40, то земля в зоне ЧП — до 300 — то есть равно температуре горения древесины. Сухая трава вспыхивает словно порох, далее южный ветер подхватывает пламя из-за один час площадь возгорания увеличивается с одного гектара до пятнадцати. Именно так под Симферополем стал разрастаться пожар рядом с трассой «Таврида». Здесь огонь бушевал вблизи с высоковольтной ЛЭП.

В один день на Крымском полуострове вспыхнуло сразу семь пожаров. Самый большой из них в Карадагском горно-лесном заповеднике. Так же, как и в остальных районах республики, все началось с горения травы.

На пепелище свежая земля и остатки зерновых. Как нам рассказали специалисты Карадагского заповедника, грызуны, как только почувствовали высокую температуру и нагрев поверхности, стали зарываться глубже, спасаясь от пожара.

Огонь в течение часа прошел путь длиной в полтора километра и охватил реликтовые деревья и кустарники.

Бороться с пламенем помогал весь Коктебель. Настоящими героями оказались члены местного мотоклуба, которые по бездорожью, возили на горную верхотуру воду. Для Дмитрия Новикова и его железного коня, сегодняшний день стал настоящим испытанием на прочность.

«Сколько рейсов сделали? Сколько времени уходит на один рейс?» — спрашивает корреспондент.

«Минут десять на рейс, 30 точно сделал», — отвечает Дмитрий Новиков из Коктебеля.

«Упали хоть раз?» — уточняет журналист.

«Да», — сказал Дмитрий.

Больше 30 гектаров в огне и все это среди горных вершин. Такой разгул стихии остановить удалось во многом благодаря авиации. К вертолету МЧС сразу присоединился и военный борт Министерства обороны.

В бывшем эпицентре пожара, хоть все и потушено, но все равно высокая температура и запах гари, а пейзаж местами напоминает зимний — настолько все укрыто пеплом.

Спасательная операция длится уже сутки. Принцип работы простой: после того, как потушено открытое возгорание, пожарные засыпают тлеющие участки. Работе мешает едкий дым и сильный ветер, который разносит целый огненный дождь из искр.

Тушение заповедника находится на контроле у республиканской прокуратуры. Готовят заключение об ущербе пожара специалисты и научного центра из минприроды Крыма.