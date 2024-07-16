Шелковый путь: завершился главный автомарафон Евразии

Участники заезда преодолели более пяти тысяч километров.

В Монголии завершился главный автомарафон Евразии — ралли «Шелковый путь». И вновь, уже в пятый раз, на вершине команда «КАМАЗ-мастер» во главе с Дмитрием Сотниковым. Его экипаж занял первое место в самом престижном зачете грузовиков. Финальный этап проходил по скоростным каменистым трассам. В общей сложности дистанция спецучастка превысила 320 километров и заставила спортсменов потрудиться перед торжественным финишем. Корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров все увидел.

Когда даже просто добраться до финиша — для многих миссия невыполнима. В песчаных барханах остался ждать помощи багги Анастасии Нифонтовой. Финиша пилоту уже не видать

«Из-за оторванного колеса у нас начало уводить машину на скорости вправо. Я не знала же, что колесо оторвано… пыталась руль вывернуть. Он не выворачивался, как будто рулем вправо мотанул, она — дын-дын — и встала на колеса», — рассказывает Анастасия.

На последних этапах экипажи остались, в прямом смысле, один на один с опасной трассой… Здесь их в случае поломки уже не выручит команда механиков. Это запрещено регламентом.

«Поэтому ехали аккуратно, чтобы спокойно пойти спать и отдохнуть. Ремонтировать сейчас в дождь не сильно хочется машину», — поделился Юрий Найман, пилот команды Урал Motorsport.

От Томска до Улан-Батора гонщики преодолели больше пяти тысяч километров. Сложнейшие и коварные трассы достойные одного из лучших мировых ралли.

«Это очень серьезный опыт, так как сейчас „Дакара“ для российских спортсменов нет. Тем не менее организаторы шелкового пути максимально сделали, чтобы приблизить эту гонку к дакару. И у них получилось», — говорит Эдуард Николаев, капитан команды «КАМАЗ-мастер».

«Проехали красивейшие места Монголии. Природные ландшафты. Ощутили на себе гостеприимство местного населения», — отмечает Владимир Чагин, руководитель проекта Международное ралли «Шелковый путь».

На финише гонщиков встречают как героев. Посмотреть на технику и спортсменов сюда пришли не только местные жители. Семья Марьиных неожиданно для себя изменили планы на отпуск…и тоже отправились в путешествие по Шелковому пути.

«Мы из Новосибирска, Томск рядом. Приехали туда на старт и изначально не планировали ехать до Улан-Батора. Но потом как-то вошли в раж… Ребята очень классно борются. Мне, вообще, нравятся ралли», — рассказывает Елена Марьина.

По-чемпионски зрителей приветствует пилот «Камаза» Дмитрий Сотников. Его экипажу удалось без ошибок проехать последний этап оставив позади со-командника Эдуарда Николаева и лидера команды МАЗ Сергея Вязовича.

«Такой день достаточно коварный. Немало мест, где можно было и колесо…и куда-нибудь заехать. Напряженная гонка, напряженный год в целом прошел. Большой труд. Ну, и здорово, что титул опять у камаза… Тем более две машины — это заслуженная победа», — говорит Сотников

Монгольский мотогонщик Мурун Пуревдорж уже по традиции показывает мастерство перед камерой, но он расстроен — ведь на родной земле финишировал вторым.

«Последний спецучасток был очень скоростным, и шел сильный дождь. Были большие камни и я старался очень аккуратно ехать по ним», — говорит Мурун.

А вот сопернику монгольца Алексею Наумову теперь уже точно ничего не испортит настроения. Он выиграл уже второй «Шелковый путь» и, кажется, сделал это достаточно легко.

«Реально сегодня такие дорожки были классные. Получал удовольствие. А еще видел зайку. Серенького — вот такого. Мне даже показалось, что он помахал мне», — вспомнил Наумов.

Сейчас уже точно можно говорить, что изнурительный марафон уже позади. Пилоты оставили на трассе все силы. От того еще приятнее поднимать над головой статуэтку белого тигра.

Еще не выдохнув, пилоты уже задаются вопросом, каким будет следующий «Шелковый путь». Вполне вероятно, что он снова заглянет в Монголию, которая идеально подходит для сложнейших ралли.