Есть у каждого третьего: какой синдром повышает риск развития диабета

Существует совокупность факторов, которые ведут к крайне печальным последствиям для организма. О чем идет речь?

Согласно медицинской статистике, каждый третий человек страдает от так называемого метаболического синдрома. Об этом в беседе с изданием URA.RU рассказал заместитель главного врача городской клинической больницы № 1 города Челябинска Максим Угнивенко.

Речь идет о комплексе факторов риска, которые ведут к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, у таких людей чаще случаются инсульты. Синдром возникает на фоне проблем с лишним весом и малоподвижным образом жизни и нередко остается без должного внимания из-за неявной симптоматики. Угнивенко отмечает: чтобы его выявить, необходимо пройти комплексное обследование, которое включает в себя анализы и консультацию со специалистом.

При обнаружении как минимум трех факторов риска, среди которых может быть ожирение, высокое артериальное давление и повышенный уровень глюкозы в крови, пациенту будет диагностирован метаболический синдром и выписано соответствующее лечение.

Врач подчеркивает, что современная медицина вкупе с коррекцией рациона и образа жизни способна не только отсрочить, но и полностью предотвратить развитие пагубных последствий.

«Правильное питание, регулярные физические нагрузки, отказ от вредных привычек и поддержание нормального веса могут значительно снизить риск развития метаболического синдрома», — резюмирует специалист.

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