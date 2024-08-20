«Я выпила половину океана»: самые яркие путешествия российских звезд

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Гевондян Каринэ
Гевондян Каринэ Эксклюзив 29 0

Оказалось, что поездка в Гималаи не всегда опасная, а вот к отпуску в Доминикане — есть вопросы

Фото, видео: www.globallookpress.com / © Boris Roessler; 5-tv.ru

Путешествия — одна из самых приятных вещей в жизни, ведь воспоминания о них еще долго будут греть душу. Какой отдых звезды считают самым значимым и запоминающимся, выяснил корреспондент 5-tv.ru на премьере мультфильма «Большое путешествие вокруг света».

«В Доминикане на море, где мы учились плавать на доске и я выпила половину океана, когда училась», — шутливо рассказала Наталья Бочкарева.

По словам актрисы, почти все поездки с семьей для нее яркие, потому что времяпрепровождение с близкими — самое ценное. Тема путешествий для звезды сериала «Букины» самая любимая, поскольку улыбка на лице артистки никак не спадала на протяжении всего диалога. Она также поделилась историей об отдыхе в деревне Ленинградской области. Там они жили в избе, построенной в XIX веке, добавила звезда.

А вот для Ильи Гурова поездка в Москву, будучи подростком, оказалась самой захватывающей. Юноша, только вступивший на путь взрослой жизни отправился покорять столицу. По его словам, пейзажи города его так впечатлили, что он сразу понял, где будет жить и развиваться.

«Когда в возрасте 14 лет я просто сел на электричку и я знал, что через четыре часа я буду в Москве. И вот я вышел на Казанский вокзал и я ходил просто, как завороженный и такой: „Вау, это уже Москва“», — добавил Гуров.

Неудивительно, что для всех нас по-особенному важны поездки в детстве. Однако не менее важны путешествия именно наедине с самим собой. Например, Алексей Гаврилов рассказал о том, как отправился познавать Гималаи в одиночку.

«Я взял большой туристический рюкзак и поехал, в Индии, прям на большом автобусе в Гималаи», — поделился звезда сериала «Универ».

Однако не все также сильно, как Гаврилов, любят экстремальные поездки. Например, певица Bukatara с теплотой вспоминает об отдыхе в Америке. По ее словам, именно там она исполнила свою заветную мечту.

«Для меня это была такая большая мечта — увидеть эту аллею звезд, Голливуд, побывать в LA (Лос-Анджелес), записать свою первую песню», — добавила звезда.

Как оказалось, путешествия у всех разные, но эмоции от них одинаково теплые. Расширить кругозор и столкнуться с самыми прекрасными видами — что может быть лучше?

Ранее 5-tv.ru писал, что Самбурская в начале карьеры спала с директором.

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