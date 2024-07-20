«Чувствую себя дерзкой»: Меган Маркл раскрыла свою «неженственную» привычку

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 76 0

Меган Маркл призналась, что сквернословит и грызет ногти

«Чувствую себя дерзкой»: Меган Маркл раскрыла свою «неженственную» привычку

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Christopher Neundorf

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Даже принцессы порой грешат некоторыми несовершенствами.

Знаменитая Меган Маркл, покинувшая королевскую семью Великобритании вместе с супругом принцем Гарри, раскрыла, от каких «неженственных» привычек не может избавиться. О раздражающих «ритуалах» бывшая актриса рассказала в интервью с газетой The Mirror.

Как оказалось, порой Меган не в силах отказаться от сквернословных выражений. Ругательства из ее уст часто вырываются после хорошего застолья — алкогольные напитки сильно расслабляют ее и позволяют сказать все, что таится в душе.

«Ругательства случаются в перерывах, когда я переутомляюсь или чувствую себя очень дерзкой после выпивки», — поделилась Маркл.

Кроме того, жена Гарри иногда грызет ногти. Не лучшая привычка особенно проявляется в стрессовых ситуациях, когда знаменитость не может контролировать эмоции и держать себя в руках.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что отец Меган Маркл недоволен воспитанием внуков.

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