«Это было безумие»: блогер Гасанханова о путешествии в Северную Корею

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 1 681 0

Блогер Наташа Гасанханова была напугана во время путешествия в Северную Корею

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Во сколько обошлась инфлюенсеру поездка в самую закрытую страну мира?

Блогер Наташа Гасанханова посетила Северную Корею. Об этом она эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru во время VK Fest 2024.

«Я съездила в Северную Корею. Это было безумие. Друзья, меня все обвиняют, что мне за это заплатили, а я за свой счет поехала в Северную Корею», — рассказала блогер.

Несмотря на острые ощущения, Гасанханова осталась довольна. Она заявила, что было круто поставить галочку на карте путешествий в таком необычном месте.

Нестандартный выбор инфлюенсер сделала из-за особенного устроя страны. Северная Корея значительно отличается от других государств, чем и привлекла внимание Гасанхановой. Она также отметила, что такое путешествие оказалось значительно дешевле привычных вариантов в виде Мальдив или Италии, куда изначально она и собиралась.

О возможности посещения Северной Кореи Наташа узнала от друзей, которые уже там были и поделились с ней своими эмоции. Они и вдохновили блогера на этот поступок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что блогера Эдварда Била задержали в Москве.

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