Мэр Краснодара приехал к оставшимся без света и воды жителям города
Градоначальник обещает оставаться на месте до устранения последствий аварии.
Фото, видео: © РИА Новости / Стрингер; 5-tv.ru
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Мэр Краснодара Евгений Наумов прибыл на улицу Краеведа Соловьева, жители которой остались без света и воды из-за аварии в системе электроснабжения. В распоряжении 5-tv.ru появилось видео с места событий.
В кадре Наумов обещает жильцам окрестных многоэтажек находиться на месте происшествия до решения проблемы.
«Пока не включат свет, я с этой территории не уйду», — заявил мэр Краснодара.
По словам Наумова, обесточенной оказалась также улица Крузенштерна. Сейчас устраняются последствия аварии, «параллельно тянется новый электрокабель».
В свою очередь губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале сообщил, что из-за аномальной жары энергосистема Краснодара испытывает колоссальную нагрузку. Самая сложная ситуация, по его словам, сложилась в районе улицы Россинского. Аварийные бригады по возможности устраняют поломки в кратчайшие сроки.
Замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак ранее сообщил, что энергопотребление на юге России 16 июля впервые в истории превысило зимние максимумы, а энергосистема региона работает на пределе возможностей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на юге страны ввели временные ограничения на потребление электричества из-за сбоя на Ростовской АЭС.
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