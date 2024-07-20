Мэр Краснодара приехал к оставшимся без света и воды жителям города

Мэр Краснодара Евгений Наумов прибыл на улицу Краеведа Соловьева, жители которой остались без света и воды из-за аварии в системе электроснабжения. В распоряжении 5-tv.ru появилось видео с места событий.

В кадре Наумов обещает жильцам окрестных многоэтажек находиться на месте происшествия до решения проблемы.

«Пока не включат свет, я с этой территории не уйду», — заявил мэр Краснодара.

По словам Наумова, обесточенной оказалась также улица Крузенштерна. Сейчас устраняются последствия аварии, «параллельно тянется новый электрокабель».

В свою очередь губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале сообщил, что из-за аномальной жары энергосистема Краснодара испытывает колоссальную нагрузку. Самая сложная ситуация, по его словам, сложилась в районе улицы Россинского. Аварийные бригады по возможности устраняют поломки в кратчайшие сроки.

Замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак ранее сообщил, что энергопотребление на юге России 16 июля впервые в истории превысило зимние максимумы, а энергосистема региона работает на пределе возможностей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на юге страны ввели временные ограничения на потребление электричества из-за сбоя на Ростовской АЭС.