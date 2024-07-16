Техника не выдержала: на юге России ограничили потребление электричества

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На юге России ввели ограничения на потребление электричества из-за сбоя на АЭС

Фото, видео: www.globallookpress.com / MAGO/Michael Bihlmayer; 5-tv.ru

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В Краснодаре и пригороде не работают десятки светофоров, света нет в жилых домах и торговых центрах.

На юге страны ввели временные ограничения на потребление электричества из-за сбоя на Ростовской АЭС. Сообщается о неполадках в генерирующем оборудовании. В эти минуты специалисты работают над его восстановлением. Ситуация находится на особом контроле Минэнерго.

Между тем она уже спровоцировала аварию на более чем 100 трансформаторах в Краснодарском крае. Техника не выдержала резко возросшей нагрузки, еще и на почти 40-градусной жаре. В Краснодаре и пригороде не работают десятки светофоров, света нет в жилых домах и торговых центрах. О вводе ограничений сообщили и в «Крымэнерго».

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