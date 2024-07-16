«Я росла на улице»: Глюк'oZа рассказала о своем тяжелом детстве

Артистка также поведала о том, как она воспитывает своих детей.

Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюк'oZа, рассказала о своем нелегком детстве, которое сильно отличается от того, что переживают ее дети. Об этом артистка рассказала изданию Газета.ру.

Артистка призналась, что многое пережила в детстве, в том числе и плохого.

«Мое детство, конечно, в этом плане было более свободным. Думаю, что это плохо, потому что я росла на улице и много чего нехорошего прошло через мою жизнь. Но у каждого своя судьба», — сказала она.

Сейчас, будучи матерью, она старается не запрещать своим детям экспериментировать. При этом, в случае разногласий, она старается привести свои аргументы и рассказать о своем опыте.

Певица хочет, чтобы у нее с детьми сохранялся диалог. Глюк'oZа периодически вспоминает свое детство и старается не совершать ошибок прошлого. Тот опыт ей очень помогает.

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