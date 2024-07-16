«Я росла на улице»: Глюк'oZа рассказала о своем тяжелом детстве
Глюк'oZа рассказала, что ей пришлось пережить много нехорошего в детстве
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Артистка также поведала о том, как она воспитывает своих детей.
Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюк'oZа, рассказала о своем нелегком детстве, которое сильно отличается от того, что переживают ее дети. Об этом артистка рассказала изданию Газета.ру.
Артистка призналась, что многое пережила в детстве, в том числе и плохого.
«Мое детство, конечно, в этом плане было более свободным. Думаю, что это плохо, потому что я росла на улице и много чего нехорошего прошло через мою жизнь. Но у каждого своя судьба», — сказала она.
Сейчас, будучи матерью, она старается не запрещать своим детям экспериментировать. При этом, в случае разногласий, она старается привести свои аргументы и рассказать о своем опыте.
Певица хочет, чтобы у нее с детьми сохранялся диалог. Глюк'oZа периодически вспоминает свое детство и старается не совершать ошибок прошлого. Тот опыт ей очень помогает.
Ранее 5-tv.ru писал, что внучка Никиты Михалкова тайно вышла замуж.
Читайте также
73%
0.47 96.26
0.48
Нашли ошибку?